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Jodie Foster – Hollywoods Alleskönnerin

Jodie Foster – Hollywoods Alleskönnerin

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 11.07.2026
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Jodie Foster – Hollywoods Alleskönnerin

Folge 1: Jodie Foster – Hollywoods Alleskönnerin

54 Min.Folge vom 11.07.2026

Schon als Dreijährige stand Jodie Foster vor der Kamera, mit „Taxi Driver“ wurde sie zum Star, mit „Das Schweigen der Lämmer“ zur Filmikone. Trotz ihrer außergewöhnlichen Karriere blieb sie stets privat. Intellektuell, unabhängig und fern aller Hollywood-Klischees verkörpert sie starke Frauenfiguren mit unverwechselbarer Präsenz – und zählt bis heute zu den faszinierendsten Persönlichkeiten des Kinos. Bildquelle: ORF/ARTE France/Paramount/Courtesy Everett Collection / Everett Collection

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