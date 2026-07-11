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Jodie Foster – Hollywoods Alleskönnerin
Folge 1: Jodie Foster – Hollywoods Alleskönnerin
54 Min.Folge vom 11.07.2026
Schon als Dreijährige stand Jodie Foster vor der Kamera, mit „Taxi Driver“ wurde sie zum Star, mit „Das Schweigen der Lämmer“ zur Filmikone. Trotz ihrer außergewöhnlichen Karriere blieb sie stets privat. Intellektuell, unabhängig und fern aller Hollywood-Klischees verkörpert sie starke Frauenfiguren mit unverwechselbarer Präsenz – und zählt bis heute zu den faszinierendsten Persönlichkeiten des Kinos. Bildquelle: ORF/ARTE France/Paramount/Courtesy Everett Collection / Everett Collection
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Jodie Foster – Hollywoods Alleskönnerin
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