ORF2Staffel 1Folge 1vom 20.10.2025
Folge 1: Johann Strauss - Songbook

37 Min.Folge vom 20.10.2025

Ein musikalischer Visionär, der weit über den Donauwalzer hinausging: Johann Strauss prägte die Musikgeschichte. Die Doku zeigt, wie ein Wiener Komponist zum Soundtrack der Welt wurde. Inhalt: Die Kulturdoku begibt sich auf eine musikalische Reise von Wien in die Welt – und von der Tradition in die Moderne. Im Mittelpunkt: Johann Strauss, der weit mehr war als der „Walzerkönig“. Mit Gespür für Zeitgeist und Melodie prägte er Wiens Musik wie kein anderer – als Brückenbauer zwischen Ballsaal und Operette, zwischen Hochkultur und Unterhaltung. Bildquelle: ORF/Johann Strauss 2025 Wien/Martina Draper

ORF2
