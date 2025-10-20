Johann Strauss - SongbookJetzt kostenlos streamen
37 Min.Folge vom 20.10.2025
Ein musikalischer Visionär, der weit über den Donauwalzer hinausging: Johann Strauss prägte die Musikgeschichte. Die Doku zeigt, wie ein Wiener Komponist zum Soundtrack der Welt wurde. Inhalt: Die Kulturdoku begibt sich auf eine musikalische Reise von Wien in die Welt – und von der Tradition in die Moderne. Im Mittelpunkt: Johann Strauss, der weit mehr war als der „Walzerkönig“. Mit Gespür für Zeitgeist und Melodie prägte er Wiens Musik wie kein anderer – als Brückenbauer zwischen Ballsaal und Operette, zwischen Hochkultur und Unterhaltung. Bildquelle: ORF/Johann Strauss 2025 Wien/Martina Draper
