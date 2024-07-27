Von Belize bis MalaysiaJetzt kostenlos streamen
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 2: Von Belize bis Malaysia
148 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 12
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt stellen sich erneut dem globalen Spielduell. Die Welt ist für diese beiden gerade groß genug: Joko und Klaas` knallharter Zweikampf führt sie wieder einmal um den Erdball. Die Route und die wahnwitzigen Aufgaben werden vom jeweils anderen festgelegt. Jokos Reise geht diesmal nach Belize, USA und Ecuador. Rivale Klaas muss Herausforderungen in Indien, Korea und Malaysia bewältigen. Wer am Ende die meisten Länder erobert, wird Weltmeister.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne
Enthält Produktplatzierungen