Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

Wer wird der neue Weltmeister?

ProSiebenStaffel 4Folge 2
Wer wird der neue Weltmeister?

Folge 2: Wer wird der neue Weltmeister?

159 Min.Ab 6

Der weltweite Wahnsinn geht in die nächste Runde. Die beiden Rivalen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schicken sich erneut gegenseitig um die Welt und verwandeln den Globus in ihr Spielfeld. Klaas verschlägt es dieses Mal u.a. nach Venezuela. Dort geht es für ihn steil bergab. In luftige Höhen geht es hingegen für seinen Kontrahenten: Joko muss sich in den USA eigenständig wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?

