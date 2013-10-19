Joko gegen Klaas unzensiertJetzt kostenlos streamen
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 1: Joko gegen Klaas unzensiert
34 Min.Folge vom 19.10.2013Ab 16
Joko gegen Klaas - das bedeutet Wahnsinn auf Augenhöhe! Ihr verrücktes Duell führt die beiden dieses Mal durch fünf Kontinente: Europa, Asien, Afrika, Amerika, Australien. Die Reiseroute und das gewöhnungsbedürftige Reiseprogramm werden wieder vom Kontrahenten festgelegt. Doch die finale Entscheidung über Sieg oder Niederlage fällt nicht bei ihren weltweiten Abenteuern, sondern im Studio. Wer dieses Mal jubeln darf?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne
Enthält Produktplatzierungen