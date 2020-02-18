Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

Vegas Baby!

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 18.02.2020
147 Min.Folge vom 18.02.2020Ab 12

Von Russland nach Afrika, von Amerika nach China - Joko und Klaas schicken sich zum vierten Mal um den kompletten Erdball. Es flossen Tränen, jede Menge Alkohol und literweise Schweiß und das nur um die Frage zu klären: Wer wird Weltmeister?

