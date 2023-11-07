Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 9vom 07.11.2023
Folge 9: Helium-Rausch, Ärger auf 4 Rädern und knallharte Konkurrenz

120 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12

Joko und Klaas würden für 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben gewiss nicht alles tun, aber in der Praxis dann doch schon ziemlich viel. Einen monströs großen Heliumballon in sich hinein atmen, mit aufblasbaren Pooltieren Tischtennis spielen, Grillsoßen nach ihrer Farbe ordnen oder eine Vollbremsung mit einem Krankenwagen machen, zum Beispiel.

