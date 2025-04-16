Cordula Stratmann, Ross Antony, Till Reiners und Alex Stoldt und mehrJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Cordula Stratmann, Ross Antony, Till Reiners und Alex Stoldt und mehr
120 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern ihren Haus- und Hofsender ProSieben wieder zum unverhältnismäßigen Duell heraus und spielen um 15 Minuten voller Freiheit in Form von Live-Sendezeit. Heute treten die beiden gegen Jannik Schümann, Kostja Ullmann, Cordula Stratmann, Ross Antony, Till Reiners und Alex Stoldt an.
