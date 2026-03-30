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Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show

Systemwandel jetzt?

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 30.03.2026
Systemwandel jetzt?

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Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show

Folge 6: Systemwandel jetzt?

41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Ist ein Wandel in unserem System des endlosen Wachstums überhaupt möglich? Joko Winterscheidt sucht nach Alternativen und fragt sich, ob grünes Wachstum die Lösung sein könnte, indem es Wachstum und Klimaschutz miteinander vereint. Einige argumentieren dafür, während andere widersprechen ...

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