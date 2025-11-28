Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Hunger nach Macht und Kontrolle bringt den sadistischen Prediger Jim Jones dazu, seine eigene Sekte, The Peoples Temple, zu gründen. Jones wuchs in großer Armut auf und fiel bereits als Kind durch sein seltsames Verhalten auf. Er verkündete beispielsweise lauthals, er habe besondere Kräfte, könne fliegen und Menschen in den Tod begleiten.

