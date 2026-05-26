Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Folge 1: Stadtflucht zu zweit
42 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6
Jon Almaas und seine Frau Ellen tauschen ihr Leben in Oslo gegen einen Bauernhof auf dem Land. Der lang gehegte Traum vom Landleben wird Realität – doch schnell zeigt sich, dass der Alltag auf dem Hof ganz eigene Herausforderungen mit sich bringt.
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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.