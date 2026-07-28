Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Folge vom 28.07.2026: Die Hof-Olympiade
43 Min.Folge vom 28.07.2026
Ein Jahr ist vergangen, seit Jon und Ellen den Schritt aufs Land gewagt und den Hof in Brørud übernommen haben. Nun steht die erste große Bilanz an: Jon erhält die Abrechnung seiner Ernte und erfährt, ob sich die harte Arbeit finanziell gelohnt hat. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob das neue Leben als Landwirt:innen die beiden tatsächlich glücklicher gemacht hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.