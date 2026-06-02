Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Folge vom 02.06.2026: Aller Anfang ist schwer
43 Min.Folge vom 02.06.2026
Jon startet mit viel Selbstvertrauen in die erste Saison auf seiner Farm und ist überzeugt, dass er die anstehenden Aufgaben gut meistern wird. Doch schnell zeigt sich, dass das Leben auf dem Land deutlich komplexer ist als gedacht. Vor allem die Arbeit mit Traktor und landwirtschaftlichen Geräten stellt ihn vor neue Herausforderungen, mit denen er erst lernen muss umzugehen.
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Genre:Unterhaltung, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.