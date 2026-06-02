Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Aller Anfang ist schwer

HGTVFolge vom 02.06.2026
Aller Anfang ist schwer

Aller Anfang ist schwerJetzt kostenlos streamen

Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Folge vom 02.06.2026: Aller Anfang ist schwer

43 Min.Folge vom 02.06.2026

Jon startet mit viel Selbstvertrauen in die erste Saison auf seiner Farm und ist überzeugt, dass er die anstehenden Aufgaben gut meistern wird. Doch schnell zeigt sich, dass das Leben auf dem Land deutlich komplexer ist als gedacht. Vor allem die Arbeit mit Traktor und landwirtschaftlichen Geräten stellt ihn vor neue Herausforderungen, mit denen er erst lernen muss umzugehen.

Alle verfügbaren Folgen