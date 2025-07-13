Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Josef Frank - Stil & Blüten

Josef Frank - Stil & Blüten

ORF2Staffel 1Folge 1vom 13.07.2025
Josef Frank - Stil & Blüten

Josef Frank - Stil & BlütenJetzt kostenlos streamen

Josef Frank - Stil & Blüten

Folge 1: Josef Frank - Stil & Blüten

46 Min.Folge vom 13.07.2025

Seine farbenfrohen Stoffdekors sind Designklassiker, werden heute noch in hoher Auflage gedruckt und wurden vielfach plagiiert. Seine Möbel sind zeitlos. Seine Bedeutung für den sozialen Wohnbau ist nicht hoch genug einzuschätzen. Vor 140 Jahren wurde Josef Frank in Baden bei Wien geboren. 1933 emigrierte er nach Schweden, Stockholm sollte seine Haupt-Wirkungsstätte werden. Bis heute legt die Firma Svenskt Tenn seine Entwürfe auf. Als eines seiner architektonischen Hauptwerke gilt die Villa Beer in Wien. Das Haus, in dem auch Marcel Prawy lebte, wurde nach jahrelangem Leerstand saniert und wird 2025 als Museum eröffnet. Regie: Rudolf Klingohr Bildquelle: ORF/Interspot Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Josef Frank - Stil & Blüten
ORF2
Josef Frank - Stil & Blüten

Josef Frank - Stil & Blüten

Alle 1 Staffeln und Folgen