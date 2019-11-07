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Josephine Klick - Allein unter Cops

Bürgerwehr

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 07.11.2019
Bürgerwehr

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Josephine Klick - Allein unter Cops

Folge 1: Bürgerwehr

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Der junge Kosovare Sunny wird vor dem Haus der Familie Baumgarten ermordet aufgefunden. Zunächst ermitteln Josephine und ihre Kollegen in der noblen Nachbarschaft, die eine Bürgerwehr gegen osteuropäische Banden gegründet hat.

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