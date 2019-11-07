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Josephine Klick - Allein unter Cops

Pferde

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 07.11.2019
Pferde

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Josephine Klick - Allein unter Cops

Folge 3: Pferde

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Die Pferdetherapie war für Tina Eichler tödlich - sie wurde mit einer Mistgabel im Rücken in einer Box gefunden. Die Befragung ihrer Mit-Patientinnen zeichnet schnell ein klares Bild der Toten: Sie war intrigant und nutzte pikante Geheimnisse, um andere zu erpressen. Der Kreis der Verdächtigen ist also groß ... Nach ihrer Liebesnacht kriselt es gewaltig zwischen Fritz und Josy. Nicht zuletzt, weil sich Fritz gegenüber Alex zu einem ziemlich dummen Spruch hinreißen ließ.

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