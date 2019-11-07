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Josephine Klick - Allein unter Cops

Touristen

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 07.11.2019
Touristen

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Josephine Klick - Allein unter Cops

Folge 4: Touristen

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Blutiges Ende einer Party-Nacht: Bei einem Junggesellinnen-Abschied wird die Braut erschossen. Um den Mörder zu finden, schnappen sich Josephine und ihre Kollegen die Freundinnen des Opfers.

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