Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 5: Görlitzer Park
44 Min.Ab 12
Im Görlitzer Park wird die Leiche einer offenbar gutbetuchten Frau gefunden. Die Tote hat weder Geld noch Drogen bei sich. Die Befragung der Obdachlosen, die sich nahe des Tatorts aufhalten, liefert keine Ergebnisse. Erst, als der Mann des Opfers verhört wird, ergibt sich eine erste Spur. Wieder wenden sich die Beamten an die Obdachlosen, denn die scheinen mehr zu wissen, als sie zugeben wollen ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
