Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 6: Zahltag
43 Min.Ab 12
Eine tote Prostituierte wird in der Nähe des Berliner Olympiastadions gefunden. Das Ganze wirkt inszeniert, und tatsächlich: Die Tote hat eine Botschaft für Josephine und Fritz bei sich. Das Team verdächtigt Claudia Bremer, die allen Grund hätte, Rache zu üben. Doch die Frau beteuert ihre Unschuld. Schließlich führen die Ermittlungen die Polizisten zu einem Mordfall von vor 20 Jahren, der erschreckende Parallelen zur aktuellen Tat aufweist.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© UFA FICTION GmbH