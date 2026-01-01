Zum Inhalt springenBarrierefrei
Josephine Klick - Allein unter Cops

SAT.1Staffel 2Folge 6
43 Min.Ab 12

Eine tote Prostituierte wird in der Nähe des Berliner Olympiastadions gefunden. Das Ganze wirkt inszeniert, und tatsächlich: Die Tote hat eine Botschaft für Josephine und Fritz bei sich. Das Team verdächtigt Claudia Bremer, die allen Grund hätte, Rache zu üben. Doch die Frau beteuert ihre Unschuld. Schließlich führen die Ermittlungen die Polizisten zu einem Mordfall von vor 20 Jahren, der erschreckende Parallelen zur aktuellen Tat aufweist.

