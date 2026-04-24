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Jujutsu Kaisen

Richtig und falsch

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 18vom 24.04.2026
Richtig und falsch

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Jujutsu Kaisen

Folge 18: Richtig und falsch

23 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16

Yuji gelingt es, die Kontrolle über seinen Körper wiederzuerlangen. Doch nun macht er sich Vorwürfe wegen der Verwüstung, die Sukuna in Shibuya angerichtet hat. Er trifft schließlich auf Mahito und nimmt den Kampf mit dem Fluchgeist auf.

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