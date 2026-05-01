Jujutsu Kaisen
Folge 19: Richtig und falsch (2)
23 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 16
Nobara durchquert den Schleier, um ihren Freunden zu helfen, die noch immer versuchen, sich gegen die Fluchgeister zu behaupten. Sie selbst nimmt den Kampf mit Mahito auf, der sich jedoch in zwei geteilt hat und sich an anderer Stelle auch noch mit Yuji duelliert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA