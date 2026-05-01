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Jujutsu Kaisen

Richtig und falsch (2)

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 19vom 01.05.2026
Richtig und falsch (2)

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Jujutsu Kaisen

Folge 19: Richtig und falsch (2)

23 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 16

Nobara durchquert den Schleier, um ihren Freunden zu helfen, die noch immer versuchen, sich gegen die Fluchgeister zu behaupten. Sie selbst nimmt den Kampf mit Mahito auf, der sich jedoch in zwei geteilt hat und sich an anderer Stelle auch noch mit Yuji duelliert.

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