Der Shibuya-Vorfall: TorschlussJetzt kostenlos streamen
Jujutsu Kaisen
Folge 23: Der Shibuya-Vorfall: Torschluss
23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 16
Yuji und seine Freunde versuchen noch immer, Kenjaku zu besiegen. Dieser enthüllt derweil seinen Plan für eine zukünftige Welt nach seinen Idealvorstellungen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA