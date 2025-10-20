Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

ORF IIIStaffel 1Folge 15vom 20.10.2025
49 Min.Folge vom 20.10.2025

Konzertbesuch mit unerwartetem Paukenschlag: Julia und Arthur sind geschockt, als sie erfahren, dass sich Arthurs junger Konzipient bei der ersten sich bietenden Gelegenheit seiner Bankvollmacht bedient und alle Firmenkonten der Anwaltskanzlei leergeräumt hat. Nun ist er mit über 70 Millionen auf dem Weg in ein paradiesisches Leben. Der gute Ruf der Kanzlei sowie das Schicksal von Arthur und Julia stehen auf dem Spiel. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

ORF III
