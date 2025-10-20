Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Alles vergeblich

ORF III
Staffel 1
Folge 16
vom 20.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Alles vergeblich

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Folge 16: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Alles vergeblich

49 Min.
Folge vom 20.10.2025

Mit großer gemeinsamer Anstrengung haben Julia und Arthur dessen Kanzlei gerettet. Man lebt bescheidener als früher, aber zuversichtlich. Am Gericht beschäftigt Julia ein nicht gerade alltäglicher Fall von Ladendiebstahl. Umso größer ist die Erschütterung, als ein Journalist hinter die kriminellen Machenschaften von Arthurs Konzipient kommt und sie publik macht. Sofort kündigen Arthurs neue Klienten ihre Vollmachten. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

