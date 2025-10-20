Julia - Eine ungewöhnliche Frau (4/13): RufmordJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
Folge 17: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (4/13): Rufmord
Nach der Aufgabe seiner Anwaltskanzlei beschäftigt sich Arthur handwerklich - nicht gerade sein größtes Charisma. Erst die Begegnung mit seiner früheren Sekretärin und ein Gespräch mit Julia weckt seinen früheren Tatendrang. Unterdessen beschäftigt Julia ein heikler Fall von Rufmord: Indirekt wird der Direktor des örtlichen Gymnasiums beschuldigt, schwul zu sein und sich an Schülern vergangen zu haben. Hinter den Vorwürfen steckt eine enttäuschte ehemalige Geliebte des Direktors. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Bibiana Zeller (Hertha Mähr) Herta Schell (Regine Beranek) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Michael König (Heinz Strubreiter) Kristina Bangert (Helga Schuster) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Alexander Pschill (Mag. Altmann) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Chris Pichler (Waltraud Hirmer) Herbert Föttinger (Hans Hirmer) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
