ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 21.10.2025
49 Min.Folge vom 21.10.2025

Für Julia gibt es einen schweren beruflichen Schlag: Das Bezirksgericht Retz soll geschlossen werden! Die angebotenen Ersatzstellen sind inakzeptabel und das Schicksal von Frau Beranek liegt Julia ebenfalls am Herzen. Unabhängig voneinander suchen Arthur und Julia nach einer Lösung. Für Hertha endet der gemeinsame Weg allerdings bereits in Retz. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Bibiana Zeller (Hertha Mähr) Monika Finotti (Heide Mähr) Raffael Weninger (Willy Mähr) Michael König (Heinz Strubreiter) Herta Schell (Regine Beranek) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Alexander Pschill (Mag. Altmann) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican

