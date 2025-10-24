Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Aus für Reidinger?Jetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
Folge 22: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Aus für Reidinger?
Die neue ungarische Haushälterin Anita stößt bei den Laubachs nicht auf ungeteilte Zustimmung: Die einen frönen ungehemmt ihrer üppigen Küche, Julia macht sich indessen ernste Sorgen um die Gesundheit ihrer Familie. In wirklich große Schwierigkeiten gerät allerdings Sebastian Reidinger. Als er seinen Job als Geschäftsführer einer Errichtungsgesellschaft antreten will, findet er nur ein leeres Büro und gelöschte Computer vor. Als auch noch die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl auftaucht, steht Reidinger auf einmal unter schwerem Betrugsverdacht. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Herta Schell (Regine Beranek) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Kristina Bangert (Helga Schuster) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Beatrice Frey (Ilse Hutter) Susa Juhasz (Frau Anita) Christina Karnicnik (Clarissa) Gerhard Dorfer (Dr. Tischner) Janina Etzelstorfer (Theresa Kamper) Heinrich Schweiger (Inspektor Lerchbaumer) Georges Kern (Dr. Riegler) Olivia Silhavy (Ärztin) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Wilhelm Engelhardt Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
