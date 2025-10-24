Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Aus für Reidinger?

ORF IIIStaffel 1Folge 22vom 24.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Aus für Reidinger?

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Aus für Reidinger?Jetzt kostenlos streamen

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Folge 22: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Aus für Reidinger?

49 Min.Folge vom 24.10.2025

Die neue ungarische Haushälterin Anita stößt bei den Laubachs nicht auf ungeteilte Zustimmung: Die einen frönen ungehemmt ihrer üppigen Küche, Julia macht sich indessen ernste Sorgen um die Gesundheit ihrer Familie. In wirklich große Schwierigkeiten gerät allerdings Sebastian Reidinger. Als er seinen Job als Geschäftsführer einer Errichtungsgesellschaft antreten will, findet er nur ein leeres Büro und gelöschte Computer vor. Als auch noch die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl auftaucht, steht Reidinger auf einmal unter schwerem Betrugsverdacht. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Herta Schell (Regine Beranek) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Kristina Bangert (Helga Schuster) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Beatrice Frey (Ilse Hutter) Susa Juhasz (Frau Anita) Christina Karnicnik (Clarissa) Gerhard Dorfer (Dr. Tischner) Janina Etzelstorfer (Theresa Kamper) Heinrich Schweiger (Inspektor Lerchbaumer) Georges Kern (Dr. Riegler) Olivia Silhavy (Ärztin) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Wilhelm Engelhardt Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
ORF III
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen