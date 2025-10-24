Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): FrühlingserwachenJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
Folge 23: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Frühlingserwachen
Wolfgang und Clarissa führen seit einiger Zeit eine geheime Beziehung. Aus Angst vor Clarissas strengem Vater halten sie die Liaison auch vor Julia und Arthur verborgen. Als Clarissas Vater sie doch zusammen erwischt, droht ein Skandal. Clarissa plant nun, einen Antrag auf Vormundschaftsenthebung zu stellen und sucht gemeinsam mit Wolfgang Julia auf. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Herta Schell (Regine Beranek) Beatrice Frey (Ilse Hutter) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Gaby Bischof (Doris Müller) Stefan Paryla (Direktor Dr. Kunert) Johannes Silberschneider (Otto Jöbstl) Gerhard Dorfer (Dr. Tischner) Christina Karnicnik (Clarissa) Daniela Dadieu (Brigit Feller) Barbara de Koy (Isabella Jöbstl) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
