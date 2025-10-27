Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF III Staffel 1 Folge 24 vom 27.10.2025
Für Arthur bricht eine Welt zusammen, als er erfährt, dass er nicht der Vater von Maria Anna ist. Julia ist einmal mehr außer sich über die Unverschämtheit von Elke Torberg, Maria Annas Mutter. Darüber hinaus muss sich Julia diesmal mit einem Fall von Schutzgelderpressung auseinandersetzen. Der ehemalige Schlossrestaurantbesitzer aus Retz gerät schon vor der Eröffnung seiner kleinen Sushi-Bar in Konflikt mit zwei kleinen Gaunern. Julia und Arthur stehllen den beiden Erpressern eine Falle. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Herta Schell (Regine Beranek) Beatrice Frey (Ilse Hutter) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Susa Juhasz (Frau Anita) Gerhard Dorfer (Dr. Tischner) Christoph Fälbl (Richard Fellner) Karl Künstler (Himmer) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Wolfgang Zechmayer (Schmatz) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican

