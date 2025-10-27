Julia - Eine ungewöhnliche Frau (11/13): Der Preis der WahrheitJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
Folge 24: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (11/13): Der Preis der Wahrheit
Für Arthur bricht eine Welt zusammen, als er erfährt, dass er nicht der Vater von Maria Anna ist. Julia ist einmal mehr außer sich über die Unverschämtheit von Elke Torberg, Maria Annas Mutter. Darüber hinaus muss sich Julia diesmal mit einem Fall von Schutzgelderpressung auseinandersetzen. Der ehemalige Schlossrestaurantbesitzer aus Retz gerät schon vor der Eröffnung seiner kleinen Sushi-Bar in Konflikt mit zwei kleinen Gaunern. Julia und Arthur stehllen den beiden Erpressern eine Falle. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Herta Schell (Regine Beranek) Beatrice Frey (Ilse Hutter) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Susa Juhasz (Frau Anita) Gerhard Dorfer (Dr. Tischner) Christoph Fälbl (Richard Fellner) Karl Künstler (Himmer) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Wolfgang Zechmayer (Schmatz) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick