Julia - Eine ungewöhnliche Frau (4/13): Schweres Erbe
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 5
Folge 17: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (4/13): Schweres Erbe
Nach dem Tod ihres Vaters haben Elisabeth und Wolfgang keine Erbschaft zu erwarten, denn der Konkurs der Farm in Argentinien frisst das gesamte Vermögen auf. Elisabeth berührt das nicht im Geringsten, denn ihre ganze Zuwendung gilt dem neuen Mitbewohner des Jenbacherhofes: Dem Hausschwein Marylin. Sebastian Reidinger ist zum Begräbnis seines Vaters nach Retz zurückgekehrt. Bei der Eröffnung des Testaments kommt es zum Streit mit Stiefmutter Lena. Als Volksanwältin ist Julia mit dem Fall eines unerklärlichen Fischsterbens beschäftigt und kommt bei ihrer Recherche einem handfesten Umweltskandal auf die Spur. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Alexander Waechter (Dr. Puschnig) Bibiana Zeller (Ann Miller) Alexander Strobele (Karl Kamper) Werner Prinz (Kaspar Lehofer) Monika Finotti (Heidi Mähr) Georg Staudacher (Helmut Absamer) Raffael Weninger (Willi Mähr) Karl Fischer (Andreas Hofer) Reinhard Reiner (Alwin Schober) Regie: Thomas Roth Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
