Folge 19: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Kein Herz für Inder
Auf der Fahrt in die Volksanwaltschaft nach Wien entgeht Julia nur mit viel Glück einem Frontalzusammenstoß. Nur wenig später kommt es zu einer zweiten Begegnung mit dem "Fast-Unfallverursacher" Moraji Desai. Moraji ist Inder und wohnt mit seiner Familie in Wien. Er arbeitet für einen Elektrokonzern als Computerspezialist. Da er in seine Heimat abgeschoben werden soll, braucht er Julias Hilfe. Der Fall entwickelt sich so turbulent, dass es Julia gelingt, selbst Arthur hinter dem Computer hervor zu locken, wo er heimlich mit einem Flugsimulator-Programm für seinen Pilotenschein trainiert. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Michael König (Heinz Strubreiter) Werner Prinz (Kaspar Lehofer) Fritz von Friedl (Dr. Bernhard Burger) Reinhard Simonischek (Sepp Aumaier) Hanno Pöschl (Hans) Peter Uray (Leo Hübner) Murali Permual (Moraji Desai) David Oberkogler (Femdenpolizei) Georg Huber (Fremdenpolizei) Wolfgang Pissecker (Oberstlt. Schneider) Regie: Thomas Roth Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican
