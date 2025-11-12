Julia - eine ungewöhnliche Frau (10/12): Mohn AmourJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 5
Folge 23: Julia - eine ungewöhnliche Frau (10/12): Mohn Amour
Julia und ihre Familie sind begeistert von den kulinarischen Köstlichkeiten, die Anita mit Mohn zubereiten kann. Die gleichen Erfahrungen machen Regine Beranek und ihr Mann Felix in einem Spezialitätenrestaurant. Auf der Heimfahrt nach Retz erleben sie jedoch eine böse Überraschung. Sie geraten in eine Polizeikontrolle und müssen einen Test mit einem neuartigen Drogenscanner machen. Der Test verläuft positiv. Zur genaueren Untersuchung mittels Bluttest müssen Regine und Felix eine Nacht in der Zelle verbringen. Julia und Arthur eilen zu Hilfe und leisten Gesellschaft. Schließlich überrascht Arthur Julia mit seinem so lange gehüteten Geheimnis und lädt sie zu einem Rundflug über Retz mit dem selbst gebauten Doppeldecker ein… Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Alexander Waechter (Dr. Puschnig) Michael König (Heinz Strubreiter) Werner Prinz (Kaspar Lehofer) Fritz von Friedl (Dr. Bernhard Burger) Gerhard Dorfer (Dr. Tischner) Reinhard Simonischek (Sepp Aumaier) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
