Julia - Eine ungewöhnliche Frau (13/13): Arthurs RückkehrJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 5
Folge 26: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (13/13): Arthurs Rückkehr
Lena Reidinger muss zu einer Untersuchung ins Krankenhaus. Dort erlebt sie den überraschenden Tod ihrer Bettnachbarin Birgit Bischof. Ihr Ehemann Egon Bischof sucht juristische Hilfe bei Arthur. Er kann sich den plötzlichen Tod seiner Frau nicht erklären. Arthur beginnt gemeinsam mit Julia zu recherchieren. Sie finden heraus, dass in der Klinik Tests mit einem neuen, nicht zugelassenen Herzmedikament gemacht wurden... An der Lösung dieses Falles stellt Arthur fest, dass er doch noch viel zu jung für das Rentner-Dasein ist und schlägt Julia vor, wieder gemeinsam eine Anwaltskanzlei zu eröffnen. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Alexander Waechter (Dr. Puschnig) Alexander Strobele (Karl Kamper) Hans Steunzer (Hans Wegenscheid) Andreas Lust (Egon Bischof) Stephanie Taussig (Birgit Bischof) Nikolaus Ettlinger (Justizwachebeamter) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
