Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): SchicksalsnachtJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 14: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Schicksalsnacht
Julia Laubach führt gemeinsam mit ihrem Mann Albert eine gut gehende Rechtsanwaltskanzlei. Mit ihrer Tochter und den beiden Enkelkindern führen sie ein harmonisches Familienleben, doch ein schwerer Schicksalsschlag und eine böse Entdeckung veranlassen Julia ihr Leben von Grund auf zu ändern. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Susanne Michel (Julias Tochter) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Wolfgang Pissecker (Staatsanwalt) Regie: Gero Erhardt Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick