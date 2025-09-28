Julia - Eine ungewöhnliche Frau (2/13): Klare EntscheidungenJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 15: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (2/13): Klare Entscheidungen
Die Trennung von Arthur und die Sorgepflicht für die beiden Enkelkinder fordern von Julia tief greifende Konsequenzen. Sie nimmt die Stelle einer Bezirksrichterin in der Kleinstadt Retz an. Dort bringt sie bereits der erste Fall in eine äußerst kritische Konfrontation mit dem "allmächtigen" Bürgermeister. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Herta Schell (Regina Beranek) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Bruno Thost (Gerichtspräsident) Kristina Bangert (Helga Schuster) Fritz von Friedl (Dr. Bernhard Burger) Karl Künstler (Otto Lechner) Lotte Loebenstein (Maria Schuster) Regie: Gero Erhardt Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film
