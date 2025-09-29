Julia - Eine ungewöhnliche Frau (4/13): Die JugendbandeJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 17: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (4/13): Die Jugendbande
48 Min.Folge vom 29.09.2025
Eine Serie von Einbrüchen ängstigt die Einwohner der Kleinstadt Retz. Die Vorurteile lenken den Verdacht auf einige bosnische Asylanten und man schreckt nicht einmal vor Gewalttätigkeit zurück. Julia deckt die wahren Übeltäter auf und kennt kein Pardon gegenüber den selbstgerechten Mitbürgern. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Gero Erhardt Bildquelle: ORF/DOR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0