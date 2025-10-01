Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der BankrottJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 18: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der Bankrott
48 Min.Folge vom 01.10.2025
Der verschuldete Bauernhof der Familie Mähr wird an die Gemeinde versteigert, die auf dem Gelände einen Golfplatz bauen will. Die für den Bau wichtigste Grundstücksparzelle gehört jedoch Julia. Der Sohn des Postenkommandanten reizt drei Rottweiler und wird von den Tieren schwer verletzt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0