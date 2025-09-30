Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der Bankrott

ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 30.09.2025
48 Min.Folge vom 30.09.2025

Der verschuldete Bauernhof der Familie Mähr wird an die Gemeinde versteigert, die auf dem Gelände einen Golfplatz bauen will. Die für den Bau wichtigste Grundstücksparzelle gehört jedoch Julia. Der Sohn des Postenkommandanten reizt drei Rottweiler und wird von den Tieren schwer verletzt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

