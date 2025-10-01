Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Schatten der Vergangenheit

ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 01.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Schatten der Vergangenheit

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Julia - eine ungewöhnliche Frau

Folge 19: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Schatten der Vergangenheit

49 Min.Folge vom 01.10.2025

Julia verkauft ihre Grundstücksparzelle an die Gemeinde und überweist das Geld an die Familie Mähr. Ein ausländischer, illegaler Bauarbeiter verunglückt, der Baustellenleiter lässt die Leiche verschwinden. Carlos, der argentinische Vater von Julias Enkeln Elisabeth und Wolfgang, taucht wieder auf. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

