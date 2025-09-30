Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 19: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Schatten der Vergangenheit
49 Min.Folge vom 30.09.2025
Julia verkauft ihre Grundstücksparzelle an die Gemeinde und überweist das Geld an die Familie Mähr. Ein ausländischer, illegaler Bauarbeiter verunglückt, der Baustellenleiter lässt die Leiche verschwinden. Carlos, der argentinische Vater von Julias Enkeln Elisabeth und Wolfgang, taucht wieder auf. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
Julia - eine ungewöhnliche Frau
