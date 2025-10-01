Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Im letzten AugenblickJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 20: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Im letzten Augenblick
49 Min.Folge vom 01.10.2025
Hans Sonnleitner will seine Mutter mittels psychiatrischem Gutachten aus der Geschäftsführung des Familienunternehmens drängen. Julia macht ihm einen Strich durch die Rechnung, indem sie vorübergehend für die Firma einen Sachwalter bestellt, mit dem Hans so gar nicht einverstanden ist. Carlos, der Vater von Julias Enkelkindern Elisabeth und Wolfgang, will seine Kinder nach Argentinien entführen. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0