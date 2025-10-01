Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Im letzten Augenblick

ORF IIIStaffel 1Folge 20vom 01.10.2025
49 Min.Folge vom 01.10.2025

Hans Sonnleitner will seine Mutter mittels psychiatrischem Gutachten aus der Geschäftsführung des Familienunternehmens drängen. Julia macht ihm einen Strich durch die Rechnung, indem sie vorübergehend für die Firma einen Sachwalter bestellt, mit dem Hans so gar nicht einverstanden ist. Carlos, der Vater von Julias Enkelkindern Elisabeth und Wolfgang, will seine Kinder nach Argentinien entführen. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

