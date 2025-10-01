Julia - Eine ungewöhnliche Frau (8/13): Der WendlingerJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 21: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (8/13): Der Wendlinger
48 Min.Folge vom 01.10.2025
Carlos Opermann muss wegen der versuchten Entführung seiner Kinder ins Gefängnis. Elisabeth leidet an Neurodermitis. Als sie von dem Homöopathen Wendlinger geheilt wird, ist das dem Gemeindearzt Dr. Burger gar nicht recht und er verklagt ihn. Sebastian Reidinger kehrt aus den USA zurück und beginnt in der Firma seines Vaters zu arbeiten. Dort trifft er auf Franz Schuster, der durch seine Schuld im Rollstuhl sitzt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
Julia - eine ungewöhnliche Frau
