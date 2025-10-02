Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Spontane GefühleJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 22: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Spontane Gefühle
Hans Sonnleitner intrigiert gegen Julia, da sie seinen Konkurrenten, den Bürgermeister Reidinger, zum finanziellen Sachwalter seiner Firma bestellte. Sebastian entwickelt einen abenteuerlichen Plan, damit Elisabeth ihren Vater im Gefängnis besuchen kann. Julia bewirkt durch eine Falschaussage, dass Carlos entlassen wird. Julias Privatleben nimmt eine unerwartete Wendung. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Michele Oliveri (Carlos Opermann) Wolfram Berger (Hans Sonnleitner) Bibiana Zeller (Hertha Mähr) August Schmölzer (Max Mähr) Wilhelm Manske (Dr. Trapl) Hermann Schmid (Dr. Zauner) u.a. Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican
