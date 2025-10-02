Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Das KeltenschwertJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 23: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Das Keltenschwert
Die Familie Zinnober besorgt sich seit langem "gratis", was man halt so braucht - TV-Empfang, Lebensmittel, Strom. Julia und der Gendarm Strubreiter bereiten dem "Bandendiebstahl" schließlich ein Ende. Wolfgang findet auf dem geplanten Gelände des Golfplatzes ein Keltenschwert, und bewirkt dadurch einen sofortigen Baustopp, was für die Gemeinde eine finanzielle Katastrophe bedeutet. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Bibiana Zeller (Hertha Mähr) Michael König (Heinz Strubreiter) Silvia Vas (Rosa Zinnober) Joseph Hannesschläger (Gottfried Zinnober) Julia Weninger (Jeannine Zinnober) Jan Polak (Dennis Zinnober) David Petutschnig (Patrick Zinnober) Julia Steinböck (Jenny Zinnober) Herbert Adamec (Prof. Christberg) Edeltraud Schubert (Angelika Karner) u.a. Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican
