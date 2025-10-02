Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - eine ungewöhnliche Frau

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Das Keltenschwert

ORF IIIStaffel 1Folge 23vom 02.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Das Keltenschwert

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Das KeltenschwertJetzt kostenlos streamen

Julia - eine ungewöhnliche Frau

Folge 23: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Das Keltenschwert

48 Min.Folge vom 02.10.2025

Die Familie Zinnober besorgt sich seit langem "gratis", was man halt so braucht - TV-Empfang, Lebensmittel, Strom. Julia und der Gendarm Strubreiter bereiten dem "Bandendiebstahl" schließlich ein Ende. Wolfgang findet auf dem geplanten Gelände des Golfplatzes ein Keltenschwert, und bewirkt dadurch einen sofortigen Baustopp, was für die Gemeinde eine finanzielle Katastrophe bedeutet. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Bibiana Zeller (Hertha Mähr) Michael König (Heinz Strubreiter) Silvia Vas (Rosa Zinnober) Joseph Hannesschläger (Gottfried Zinnober) Julia Weninger (Jeannine Zinnober) Jan Polak (Dennis Zinnober) David Petutschnig (Patrick Zinnober) Julia Steinböck (Jenny Zinnober) Herbert Adamec (Prof. Christberg) Edeltraud Schubert (Angelika Karner) u.a. Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia - eine ungewöhnliche Frau
ORF III
Julia - eine ungewöhnliche Frau

Julia - eine ungewöhnliche Frau

Alle 1 Staffeln und Folgen