Julia - Eine ungewöhnliche Frau (11/13): Gerüchte
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 24: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (11/13): Gerüchte
Heinz Strubreiter rastet aus, als er erfährt, dass seine 16-jährige Tochter einen festen Freund hat. Julia muss über den Antrag eines jungen Vaters auf vermehrtes Besuchsrecht für seinen Sohn entscheiden. Fritz Holzer ist zu allem entschlossen und entführt sogar seinen Sohn. Julias Sekretärin Helga kündigt, da sie auf Julias Beziehung zu Sebastian eifersüchtig ist. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Michael König (Heinz Strubreiter) Regie: Walter Bannert Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
