Julia - Eine ungewöhnliche Frau (12/13): Ehrlich währt am längsten

ORF IIIStaffel 1Folge 25vom 05.10.2025
Folge 25: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (12/13): Ehrlich währt am längsten

48 Min.Folge vom 05.10.2025

Militante Tierschützer befreien Tiere und verursachen hohe Schäden. Die Geschädigten gründen eine Bürgerwehr, es kommt zu Auseinandersetzungen. Bei der turbulenten Gerichtsverhandlung findet Julia eine Lösung, die alle befriedigt. Die Gemeinde will den Mähr-Hof verkaufen, da er als archäologisches Grabungsgebiet für den Bau eines Golfplatzes ungeeignet ist. Max Mähr findet einen Koffer mit sehr viel Geld. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Bibiana Zeller (Hertha Mähr) August Schmölzer (Max Mähr) Monika Finotti (Heidi Mähr) Michael König (Heinz Strubreiter) Roland Selva (Giacomo) Regie: Walter Bannert Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

