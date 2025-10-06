Julia - Eine ungewöhnliche Frau (13/13): Späte WahrheitJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau
Folge 26: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (13/13): Späte Wahrheit
Max Mähr, der einen Koffer voll Geld gefunden hat, kann mit dem Finderlohn seinen Hof zurückkaufen. Willi Mähr erkrankt schwer und braucht eine Knochenmarkspende. Der Bürgermeister Martin Reidinger scheint der passendste Spender zu sein, was zu einem schweren Konflikt in der Mähr'schen Ehe führt. Julia muss den arbeitslosen Josef Angerer delogieren, der darauf hin auf dem Retzer Hauptplatz ein Zelt errichtet. Mit Christiane Hörbiger (Julia Laubach), Peter Bongartz (Arthur Laubach), Paula Polak (Elisabeth Laubach), Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach), Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger), Bibiana Zeller (Hertha Mähr), Monika Finotti (Heidi Mähr), August Schmölzer (Max Mähr), Raffael Weninger (Willy Mähr), Fritz von Friedl (Dr. Burger), Marion Mitterhammer (Elke Torberg), Gerhard Naujoks (Josef Angerer), Veronika Steinböck (Kathi Angerer) u.a. Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Walter Bannert Koproduktion ORF/ARD Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
