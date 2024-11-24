Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Dramatische Suche: Silvana und Suzana vermissen ihre Mutter

SAT.1Staffel 12Folge 11vom 24.11.2024
Dramatische Suche: Silvana und Suzana vermissen ihre Mutter

46 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12

Ein Überwachungsvideo wühlt das Leben der Schwestern Silvana und Suzana Ende 2022 auf: Darauf sehen sie ihre Mutter, die sie als Kleinkinder verlassen und - so wurde ihnen erzählt - sich nie wieder gemeldet hat. Doch auf dem Video sucht sie ihre Töchter am Elternhaus in Serbien. Hat Silvanas und Suzanas Mutter all die Jahre etwa doch an sie gedacht? Eine dramatische Suche führt Julia bis nach Italien. Kann sie das Rätsel um das Überwachungsvideo lösen und die Familie vereinen?

