Familiengeheimnis: Sabines Vater ist verschwundenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Familiengeheimnis: Sabines Vater ist verschwunden
45 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Sabine wird 1966 geboren und erlebt eine behütete Kindheit. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als sie ein Familiengeheimnis entdeckt: Auf ihrer Geburtsurkunde steht der Name eines ihr unbekannten Mannes. Jahrzehntelang schweigt Sabine. Erst spät spricht ihre Mutter mit ihr über alles. Als ihr Adoptivvater stirbt, macht sich Sabine gemeinsam mit Julia auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater. Sie folgen Spuren in die Türkei - bis plötzlich ein Hinweis in die USA führt.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH