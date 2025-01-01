Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Carmen sucht ihre kleine Schwester - doch die Hinweise sind vage

SAT.1Staffel 2Folge 2
Carmen sucht ihre kleine Schwester - doch die Hinweise sind vage

Folge 2: Carmen sucht ihre kleine Schwester - doch die Hinweise sind vage

45 Min.Ab 12

Carmen ist noch ein Kind, als ihre Eltern ums Leben kommen. Sie und ihre sechs Geschwister wachsen über ganz Deutschland verteilt auf. 1980 finden sich die Geschwister wieder, bis auf Nesthäkchen Marion. Julia sucht ausdauernd, doch die Hinweise auf vermisste Schwester sind mehr als vage. 2. Fall: Seitdem Claudio von seinem leiblichen Vater weiß, will er den Soldat der britischen Armee aus Schottland treffen. Julias Suche beginnt in Edinburgh.

